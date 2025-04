Vilma reage à VAR do 'velha sonsa' no BBB 25: 'Tive que falar'

14ª eliminada do BBB 25 (Globo), Vilma descobriu no Bate-Papo BBB (Globoplay) que Vinícius não a chamou de "velha sonsa", como foi passado por Renata após a Vitrine do Seu Fifi.

O que aconteceu

Vilma assistiu o vídeo e comentou. "Viu? Merecia ter ouvido mesmo."