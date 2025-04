Vilma insiste em 'velha sonsa' e diz que Aline não é o que Diogo merecia

Eles estavam começando uma relação lá dentro e eu vi várias vezes que a Aline não estava sendo o que o Diogo merecia (...) Ela só via Vinícius. Ela não tinha o menor carinho [por Diogo] Vilma

Em relação aos brothers que seguem na casa, ela reforçou que Vitória "só come e dorme" e citou o embate com Diego Hypolito: "Tive problema com ele também, porque ele fazia de carinhoso comigo, uma preocupação", disse. "Depois me deu dois votos no Paredão e eu tive que falar aquelas verdades (…) Mas isso aí acabou já, não adianta me desgastar mais".

Para ela, é Renata quem merece vencer o programa. Maike e João Gabriel também estariam em seu pódio da final.

