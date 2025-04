Vilma diz que ficou 'mais livre' sem Diogo no BBB: 'Estava limitado'

Eliminada ontem do BBB 25 (Globo), Vilma avaliou sua participação no reality em conversa com Ana Maria Braga no Mais Você de hoje.

O que aconteceu

Vilma relembrou que seu filho, Diogo Almeida, ficou "assustado" quando soube que ela havia se inscrito para o BBB com seu marido, e por isso chegou a desistir de sua inscrição. No entanto, Diogo acabou sendo convidado para o reality, e convidou a mãe para acompanhá-lo. "Gosto de aventura, de festa, de ficar rindo e fazer resenha", explicou. "Fui com ele".