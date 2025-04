Eliminada do BBB 25, Vilma fala sobre críticas a Aline: 'Não me arrependo'

O apresentador Gil do Vigor tentou ponderar a situação. O também ex-BBB explicou que o problema não foi Vilma dizer que não confiava em Aline, mas sim a forma como questionou a capacidade da sister de manter um relacionamento sério. "Acho que foi isso que as pessoas não receberam bem", comentou Gil.

Mesmo assim, Vilma manteve sua posição. "Mas eu falei. Falei o que no momento achava que era aquilo mesmo, e acho que é. Não me arrependo, não", reforçou. Ela ainda criticou a postura de Aline no jogo, citando um episódio recente: "No último Sincerão que ela saiu, ela falou 'eu deveria ter te chamado'. Que namorada é essa? Que paquera é essa? Ela tinha que ter um pouco de carinho".