Val Kilmer passou últimos anos recluso na cama antes de morrer, diz site

"Corpo parou de funcionar", disseram as fontes ao TMZ. Dificuldades permaneceram mesmo após recuperação do câncer.

Val Kilmer já estava fraco antes de morrer. Segundo o TMZ, familiares e amigos foram ao hospital dias antes da morte do ator, que teve quadro de saúde agravado na semana passada.

O ator já tinha ficado internado no início do ano. Em fevereiro, a conta de Val no Instagram publicou um vídeo dele vestindo uma máscara do Batman. Contudo, fontes disseram que a gravação era antiga e diferente da aparência real do ator semanas atrás.

Kilmer não aparecia em público desde antes da pandemia. O último evento que Val Kilmer compareceu publicamente foi no Thespians Go Hollywood Gala, em 2019.