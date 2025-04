Angelina Jolie, Drew Barrymore e Cher: os amores de Val Kilmer

Val Kilmer confessou na autobiografia "I'm Your Huckleberry" ter sido um "escravo do amor". O ator, que morreu aos 65 anos, namorou com Cher, Drew Barrymore e Angelina Jolie. Ele também foi casado com Joanne Whalley.

Os amores do astro internacional

Val Kilmer e Cher Imagem: William Nation/Getty Images

Primeiro relacionamento em Hollywood foi com a cantora e atriz Cher. Eles se conheceram em uma festa de aniversário. O namoro durou pouco, mas eles permaneceram bons amigos.