Tati Quebra Barraco dá conselhos amorosos nas redes: 'Não caiam no papo'

Tati Quebra Barraco chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar série de conselhos amorosos nesta terça-feira (1).

O que aconteceu

A artista compartilhou alguns prints dos seus Stories, aconselhando fãs: "Não caiam em papo de homem, caiam na p***", disse em um; "Aceite que dói menos, o que não falta nessa vida é homem", escreveu para outro.

"Estou esperando vocês no meu storys pra terapia com a mãe Tati", escreveu na legenda do post. Nos comentários, ela recebeu vários elogios: "Gênia", exaltou um seguidor; "Maravilhosa", escreveu outra.