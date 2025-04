Top 10 do BBB 25: confira quais participantes ainda seguem na disputa

Emparedado três vezes, sendo duas consecutivas no início do modo turbo, Vinícius também teve algumas vitórias. O participante foi líder uma vez, ganhou dois anjos, participou do Quarto do Desafio e retornou imune, mas, ainda assim, passou oito semanas na Xepa.

Vitória Strada

BBB 25: Vitória Strada é uma das participantes do Top 10 Imagem: Reprodução/Globoplay

Mesmo após começar o jogo com um grupo, Vitória foi a única participante que mudou de grupo no meio da temporada. Ainda assim, a sister venceu uma Prova do Líder e foi para três Paredões, sem nunca ser anjo, mas vivendo duas vezes o castigo do monstro, com um total de 12 semanas na Xepa.

