Quarto amaldiçoado? Renata cria teoria sobre Paredão: 'Vou dormir na sala'

Pensando neste fato, Renata cogitou que o cômodo em que dormia poderia ter alguma maldição. "Será que é o mal do quarto? Vou dormir na sala", disse aos risos para Maike.

Assim que o programa começou, outros participantes residiam no quarto Nordeste. Inicialmente, Camilla, Thamiris, Gracyanne, Giovanna, Vitória Strada, Mateus eram os moradores do cômodo.

Com exceção de Vitória — que mudou para o quarto Anos 50 — todos os participantes daquele quarto foram eliminados. Com a redução dos jogadores, o quarto Fantástico foi fechado e todos tiveram que descer para o quarto Nordeste.

