Mauro Naves 'quer tirar o pé' na TV: 'Aposentar não sei se mulher aguenta'

Galvão Bueno terá Casagrande e Mauro Naves no elenco fixo do Galvão e Amigos Imagem: Thiago Duran/BrazilNews

"Estou mais velho que o Galvão"

Após fechar com a Amazon Prime, Mauro Naves foi procurado novamente por Galvão Bueno para saber se topava embarcar no desafio novo na Band. "Ele me disse: 'tem uma novidade. Estou conversando lá na Band para ter mais um programa'... Eu falei: 'Ah, está bom. Quantas vezes por semana esse programa, Galvão?'. Por quê? Daqui a pouco, ele fecha algo com o Denis [Gavazzi, diretor de esporte da Band] e me ocupa a semana inteira".

Estou querendo tirar o pé. Galvão está voando. A primeira coisa que falei para ele no jantar quando foi falar do programa foi: 'Galvão, você está com esse pique todo ainda?', e ele: 'Claro, claro. Estou menino'. Eu não estou, já estou mais velho que o Galvão. Estou querendo um pouco mais de tempo para a família, para mim e o Galvão realmente está numa fase de muita vontade de fazer as coisas ainda.

Naves não será somente comentarista esportivo no Galvão e Amigos. Ele já está definido como substituto oficial caso o apresentador não tenha como cumprir a agenda. "Espero que o Galvão não falte", brinca o jornalista.