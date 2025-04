Luigi: Vida de Ana Hickmann é uma bola de neve que não tem fim

Ana Hickmann viu seu nome no meio de uma nova polêmica nesta semana. A apresentadora teve seus salários penhorados na Record por conta de uma dívida de R$ 965 mil. Este foi um dos temas do Splash Show desta quarta-feira (2).

A penhora aconteceu por conta de um empréstimo feito em 2023 que não foi pago no período acordado. A apresentadora nega que tenha feito uma assinatura eletrônica na documentação. Ana citou em sua defesa que se separou do ex-marido, Alexandre Bello Correa, e um dos motivos para o divórcio seria justamente o fato de ter descoberto que ele contratou diversas dívidas em seu nome.

Leão Lobo acredita que Alexandre não tem nenhuma credibilidade no caso após as denúncias de agressão contra Ana. "Vamos ver o que a justiça vai conseguir comprovar". Luigi Civalli, convidado do Splash Show, cita que essa não é a primeira polêmica envolvendo a apresentadora nos últimos anos.