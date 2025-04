Justin Bieber 'debocha de noivas' e fãs apontam indireta para Selena Gomez

Mesmo que o nome da artista não tenha sido diretamente citado, os fãs mais antigos reagiram de forma imediata. "Nem reza braba é capaz de fazer o Justin e a Selena se superarem incrível né", escreveu uma no X. "Justin sendo aquele ex que pode seguir a vida dele a vontade e até faz questão de mostrar isso mas quando a ex segue a vida dela e está feliz ele surta", comentou outra.

Atualmente, Justin Bieber é casado com Hailey Bieber, com quem tem um filho. Antes disso, o cantor viveu um relacionamento de idas e vindas com Selena Gomez entre 2010 e 2018.