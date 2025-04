Intérpretes de Beakman e Seu Barriga posam juntos; veja como estão hoje

Os atores Edgar Vivar, 76, e Paul Zaloom, 73, intérpretes dos personagens Seu Barriga e Beakman, respectivamente, se encontraram no México e posaram para foto.

O que aconteceu

Vivar e Zaloom posaram um ao lado do outro na Cidade do México. Em postagem no Instagram, Paul se referiu a Edgar como um "lendário comediante e um ator brilhante". "Um homem superinteressante, sábio e engraçado", escreveu o artista estadunidense em postagem no Instagram.

Zaloom explicou que encontrou Edgar quando estava na cidade a trabalho. Segundo contou, os dois jantaram juntos e se tornaram amigos.