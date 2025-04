Influenciadora revela que filho de 1 ano morreu após acidente doméstico

A influenciadora Lindsay Dewey revelou que seu filho, Reed, de 1 ano e 10 meses, morreu em decorrência de um acidente doméstico com um espelho. Ela mora no estado de Idaho, nos Estados Unidos, com o marido, Eric, e os filhos — além de Reed, que era o caçula, eles são pais de um menino e uma menina.

O que aconteceu

Lindsay, que ficou famosa como influencer de maternidade, contou que o espelho caiu sobre Reed no final de fevereiro, mas ela só decidiu expor o ocorrido agora. Ela explicou que devido ao impacto do objeto, a criança foi hospitalizada, chegou a ficar em coma por alguns dias, mas não reagiu e teve morte cerebral confirmada pelos médicos.

Dewey expôs seu relato nas redes sociais para conscientizar outros pais sobre os perigos de deixar objetos soltos ao alcance de crianças. "Nunca a gente pensou que o nosso espelho poderia tirar a vida de um dos nossos filhos", desabafou.