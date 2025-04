Gêmeos definem próximos alvos no BBB: 'Vai dois de nós juntos'

João Gabriel disse acreditar que, no próximo Paredão, dois deles estarão em risco. "Vai dois de nós, juntos", disse. "Lógico que vai", concordou Maike.

Renata disse acreditar que estará na próxima berlinda, se depender de alguns brothers. "Eu acho que Vinícius e Delma me colocariam. Dani, Diego, Vitória colocariam os gêmeos".

João então definiu os próximos alvos. Ele afirmou que, se puder puxar alguém no próximo Paredão, será Guilherme ou Daniele.

