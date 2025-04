Diogo diz que já conversou com Aline fora do BBB: 'Atração muito forte'

Está tudo bem e vamos lá. Vida que segue, vamos ver como as coisas vão seguir Diogo Almeida

Ele reforçou que o relacionamento entre eles, dentro do BBB, foi "de verdade". "A gente realmente se relacionou dentro do BBB, rolou uma atração muito forte e vivemos algo muito bonito lá dentro", disse. "Aqui fora eu tenho um carinho pela Aline, muito respeito. O futuro eu não sei. Mas a gente segue tendo um respeito pelo outro".

O ator ainda comentou sobre como está sendo o seu pós-BBB. "Tenho recebido um carinho tão grande aqui fora que fico emocionado", disse. "Estou muito grato".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas