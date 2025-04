Diddy é acusado de tráfico humano; Beyoncé e Jay-Z seriam testemunhas

O rapper Sean Diddy Combs, 55, recebeu uma nova acusação de tráfico humano por um homem que alega ter sido vítima do artista em 2015.

O que aconteceu

A vítima, identificada como Joseph Manzaro, reportou às autoridades dos Estados Unidos que foi agredido e humilhado por Diddy, além do suposto sequestro. Segundo a vítima, o crime teria ocorrido em 2015, em uma festa "freak-off" que o rapper costumava organizar. As informações são do site TMZ.

Manzaro alega que foi drogado e raptado por Diddy. O artista o teria levado, sem consentimento, para uma festa em Star Island, Miami. No local, o rapper teria colocado uma espécie de máscara de pênis em seu rosto e o feito desfilar na frente dos convidados.