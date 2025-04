Danni Suzuki exibe flexibilidade durante prática de ioga

Danni Suzuki, 47, impressionou os fãs com sua flexibilidade ao surgir praticando ioga no Instagram.

O que aconteceu

A atriz publicou fotos em poses de ioga. "É feita de borracha", disse um seguidor. "Que elasticidade", comentou outro.

A artista aproveitou para falar sobre a importância de ter flexibilidade. "A flexibilidade é uma habilidade transformadora que transcende o físico. [...] Quando corpo, mente e alma estão em harmonia, a vida flui com confiança e leveza. Abraçar cada momento com coragem, e estar aberto para desenvolver a capacidade de crescer, amar e florescer em todas as dimensões da nossa existência", escreveu na legenda.