Mister Brasil tem 1º competidor trans, ator da Record e lutador famoso

Com 29 candidatos, o número passa longe das maiores edições já realizadas. Em 2018, surpreendentes 49 candidatos buscavam o primeiro lugar, vencido pelo paulista Samuel Costa.

Em 2015 e 2017, vencidos respectivamente por Anderson Tomazini e Matheus Song, 42 candidatos disputaram, um a mais que as edições de 2022 e 2023, vencidos respectivamente por Guilherme Werner e Henrique Martins, de A Fazenda 15. Aliás, outros vencedores e candidatos do CNB já estiveram no BBB: Rodrigão (em 2010), Jonas Sulzbach (em 2011) e mais recentemente Matteus Amaral, do BBB 24, que participou do Mister Brasil CNB 2020/21.

Com apenas 20 anos, o estudante de nutrição e Mister Acre Ruan Felisberto é o mais novo da competição. Já o mais velho é o empresário e modelo Leo Junior, 35, que venceu o Mister São Paulo CNB 2024.

Montagem: Ruan Felisberto, Mister Acre, tem 20 anos; e Leo Junior, Mister São Paulo, tem 35 anos Imagem: Reprodução/Instagram

A final do concurso acontece no próximo sábado, às 20h, direto do Hotel Sibara, em Balneário Camboriú (SC). Competição será transmitida pela TV Concurso Nacional de Beleza.