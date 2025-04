Crime marca primeiro encontro entre Raquel e Ivan em 'Vale Tudo'

Também neste capítulo: César demonstra a Franklin seu interesse por Maria de Fátima por achar que a jovem é rica.

Renato afirma a Heleninha que Marco Aurélio pode repensar a decisão do juiz sobre seus encontros com Tiago. Helena revela a Celina seu medo de encontrar Marco Aurélio no evento da Tomorrow.

Maria de Fátima aciona o alarme de incêndio do andar da Tomorrow para conseguir um convite para a festa da agência. Raquel espera por Rubinho.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.