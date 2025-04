CEO da Mynd: 'Acham que eu mando no BBB, mas não conheço ninguém lá'

Convidada do Camarote do Chico Barney, Fátima Pissarro, fundadora e CEO da Mynd, agência que cuida da carreira de diversos influenciadores no país, rebateu acusações por seu suposto poder sobre o elenco do Big Brother Brasil, afirmando que nunca conversou com alguém responsável pelo reality show na Rede Globo.

A gente aborda a pessoa via direct. Sempre foi um acaso. Eu não falo com ninguém do BBB. Eu não sei nem quem é a pessoa que faz o casting. Nunca falei com ninguém, não conheço o Boninho e todo mundo acha que eu mando em tudo. Não é, mas eu acho divertido isso.