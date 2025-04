Ana Hickmann se pronuncia após salários penhorados pela Justiça por dívida

Ana Hickmann se pronunciou, por meio de sua defesa, sobre a penhora de seus salários pela Justiça de São Paulo devido a dívida de quase R$ 1 milhão. Salários penhorados foram repercutidos hoje pelo colunista Rogério Gentile, do UOL.

O que aconteceu

A defesa da apresentadora afirmou que o processo judicial está em andamento e sendo contestado: "Não há decisão final, além de ter sido determinada a realização de uma perícia sobre as assinaturas eletrônicas que constam no contrato do Banco Original", informaram em comunicado enviado para Splash.

Os advogados de Ana Hickmann questionam dois pontos: a data da emissão do contrato por ser à assinatura eletrônica e o documento não fter assinado por Ana Hickmann.