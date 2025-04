Virginia é a influenciadora com mais engajamento do Brasil; Neymar é o 2º

Virginia Fonseca é a influenciadora com mais engajamento no Brasil, de acordo com um levantamento da Comscore que analisou o consumo digital no país. O estudo foi divulgado no dia 25 de março.

O que aconteceu

De acordo com a pesquisa, Virginia teve 815 milhões de interações. O levantamento leva em consideração as curtidas, comentários e visualizações nos perfis da influenciadora no TikTok e no Instagram em 2024.

Neymar aparece em 2º lugar, seguido por Vini Jr. Os jogadores tiveram 533 e 290 milhões de interações nas redes sociais no ano passado, respectivamente.