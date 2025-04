Vilma dispara contra Vinicius no BBB 25: 'Inventa histórias'

A mãe de Diogo também relembrou o momento em que passou mal após uma prova do programa e deu a entender que Vinicius teria comentado sobre o episódio. "Todos que chegam aqui no programa estão aptos a fazer as provas e não podem passar mal", declarou de forma sarcástica. "Eu fiz exames e não tinha que ter passado mal", completou.

Mais tarde, Vinicius desabafou com Diego sobre o confronto. "Tudo que ela traz é mediante à eliminação do filho dela e me culpando por isso. Será que, de fato, eu tenho culpa de um relacionamento que eu não participei, de uma amizade que nunca tive e de uma aproximação que a gente nunca teve? Será mesmo que a culpa é minha?", questionou o brother.