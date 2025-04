Mais curto e sexo: o que mudou no 1ª capítulo de 'Vale Tudo'? Compare!

Isso é jeito de falar com a mãe, Maria de Fátima??? #ValeTudo pic.twitter.com/6gZLmk4PXm — TV Globo (@tvglobo) April 1, 2025

O remake trouxe uma cena inédita de Salvador trabalhando na alfândega, algo que, em 1988, era apenas mencionado. A cena deu mais tempo de tela para Antônio Pitanga.

As cenas de Ivan (Rodrigo Góes) foram bem parecidas com as da versão original. Em São Paulo, ele diz que quer conseguir um emprego no Rio para não precisar pegar a ponte aérea todo fim de semana. Em 1988, ele mencionava valores e reclamava do preço alto da passagem. Ao chegar ao Rio para visitar a família, na casa do pai, Leila reclama do aumento da mensalidade do colégio de Bruno.

Novela retorna a Foz do Iguaçu e mostra Raquel atendendo um grupo de turistas com sua famosa sombrinha vermelha — ou melhor, a "umbrella red". O remake trouxe mais cenas da personagem, vivida por Taís Araújo, exercendo sua profissão de guia de turismo.

