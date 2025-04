Tati Machado é confirmada no Vídeo Show: 'Meu trabalho me enche o coração'

Na edição especial, a atração mantém em seu DNA a essência de convidar os telespectadores a visitar os bastidores das produções. Além disso, valorizar o "fazer televisão" e criar expectativa para o encontro de artistas e histórias que só acontecem por causa da televisão.

Quem me acompanha sabe que trabalhei nos bastidores, antes de aparecer diante das câmeras, num trabalho similar ao do Video Show, de ir atrás dos famosos, correr atrás das pautas. Poder estar aqui participando dessa homenagem me deixa muito feliz. Eu estava nos 50 anos, então não tem como não pensar que já faz 13 anos que estou aqui. Eu, que sempre quis me transferir para dentro da televisão, que comecei pequenininha, no Gente Inocente, dançando, e hoje estar falando com tantas pessoas com meu trabalho me enche o coração.

Tati Machado