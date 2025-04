Qual ator interpretou Rubinho na primeira versão de 'Vale Tudo'? Relembre

Julio Andrade, 48, dá vida a Rubinho no remake de "Vale Tudo" (Globo). Na primeira versão do folhetim, quem interpretou o personagem foi Daniel Filho, 87.

O que aconteceu

Daniel Filho fez uma participação especial como o personagem da trama de 1988. Diretor e produtor de diversos projetos na TV e no cinema, Filho tem carreira extensa como ator, com personagens em dezenas de novelas. Seu último trabalho atuando é no filme Viva a Vida, que estreou em 2025.