Quando acaba o BBB 25? Veja programação e prepare-se para 'O Reencontro'

Assim que o programa chegar ao fim, será exibida "A Invasão" no Multishow. Na atração, Ana Clara vai entrevistar o vencedor e os finalistas.

No dia seguinte à grande final acontece "O Reencontro" com Ana Clara. O programa, que vai reunir todos os participantes da edição e lembrar os melhores momentos, vai ao ar no dia 23 às 22h30 no Multishow.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas