Pai de Raquel na 1ª 'Vale Tudo' teve depressão ao ficar sem trabalhos na TV

O pai de Raquel na primeira versão de "Vale Tudo" (Globo), exibida em 1988, foi interpretado por Sebastião Vasconcelos. O veterano morreu em 2013, aos 86 anos.

O que aconteceu

Sebastião Vasconcelos interpretou Salvador, papel que Antônio Pitanga, 85, fez no remake. Em ambas as versões, o pai de Raquel (Regina Duarte/Taís Araújo) e avô de Maria de Fátima (Gloria Pires/Bella Campos) morreu no primeiro capítulo em decorrência de um derrame.