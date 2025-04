No BBB 25, Daniele conta como conheceu o marido: 'Bailarino bonitinho'

Daniele: "A gente se conheceu quando eu estava treinando em Curitiba. Só que a gente teve dois momentos que se encontrou em que cada um estava em um momento. No momento em que eu vi ele de longe, eu até falei para o melhor amigo lá de Curitiba: 'aquele bailarino é bonitinho'".

Vitória: "Você sabia quem ele era?".

Daniele: "Não. Nesse primeiro momento, não. Ele estava se apresentando. Ele viu que eu estava ali, e eu fiquei ali atrás do palco. E toda vez que ele saía, ele ficava ali dançando comigo. Só que ele estava em outro momento na primeira vez que eu vi ele. Ele estava ficando com uma pessoa. Mas eu nunca fui de chegar e falar alguma coisa direto para a pessoa, só comentei com o meu amigo".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas