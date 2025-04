Meghan Trainor faz desabafo e revela uso de remédio para emagrecer

Meghan Trainor, 31, afirmou que fez uso de medicamento para emagrecer.

O que aconteceu

A cantora lamentou que as pessoas se interessem mais pelo seu processo de emagrecimento do que pelo seu trabalho. "Me sinto muito honrada por ser reconhecida pela Billboard Women in Music como uma hitmaker — que sonho! Mas é um pouco desanimador que tantas perguntas (e comentários) tenham se concentrado no meu corpo em vez da minha música, minha paixão ou a década de trabalho duro que me trouxe até aqui. Isto é o que é ser uma mulher na indústria musical", iniciou ela.

A artista disse que teve mudanças corporais nos últimos anos e fez uso de medicamento para emagrecer. "Não, não pareço mais com a mesma de 10 anos atrás. Estou em uma jornada para ser a versão mais saudável e forte de mim mesma para meus filhos e para mim. Trabalhei com uma nutricionista, fiz grandes mudanças no estilo de vida, comecei a me exercitar com um personal trainer e, sim, usei a ciência e tive apoio (agradecimentos a Mounjaro!) para me ajudar depois da minha segunda gravidez. E estou muito feliz por ter feito isso porque me sinto ótima", continuou.