MC Mirella dança de fio dental com Dynho Alves após vídeo vazado

O post veio dias após o vazamento de um vídeo íntimo do casal. A gravação circulou em perfis do Telegram, mostrando a funkeira e o marido em um momento bastante quente. As imagens faziam parte do conteúdo dos perfis deles em plataformas de conteúdo adulto.

Na ocasião, ela chegou a responder às críticas por "não gemer" nos vídeos. "Eu e Dynho moramos numa casa com mais gente (nossa família) e morro de medo de acordar os outros. Então, quando estamos aqui, eu tento ficar o máximo calada e só falo sussurrando no ouvido dele", afirmou.