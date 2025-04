Maike detona rival no BBB 25: 'Fica bravo quando chamam ele de mentiroso'

Vilma concordou com o aliado. "Mentiu. Do 'velha sonsa' ele nem falou nada. Nem se desculpou, desculpou não, porque eu nem queria desculpas. Falou, falou. Mas dizer que foi engano, onde você ouviu, eu não falei... Ele calou."

O nadador apontou que teria agido diferente. "Nessa situação eu viria falar com a senhora. Dona Vilma, eu não falei, juro que não falei."

A emparedada contou o que esperava do rival. "Falar Dona Vilma, que história é essa, eu não falei, foi num tom assim, num tom assado, eu estava falando de outra coisa, não estava falando da senhora. Alguma coisa. Mas ele ficou quieto."

