Macaulay Culkin diz que não fala com o pai há 30 anos: 'O pior'

Macaulay Culkin, 44, disse que não conversa com o pai, Kit Culkin, 80, há 30 anos.

O que aconteceu

O ator falou sobre a relação conturbada que teve com o pai desde a infância. "Uma das minhas primeiras lembranças sobre ele é pensar: 'Quando eu crescer, não serei assim com meus filhos'. Agora que tenho meus próprios filhos, é como se isso viesse à tona", disse durante sua participação no podcast Sibling Revelry, apresentado pelos irmãos Kate Hudson e Oliver Hudson.

O artista acrescentou que nenhum dos seus irmãos quer contato com o pai. "Ele é um homem que teve sete filhos, agora tem quatro netos e nenhum deles quer nada com ele", afirmou Macaulay, que é irmão de Kieran Culkin, 42, vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante em 2025.