Jojo Todynho lança curso de emagrecimento após perder 80 kg

Jojo Todynho, 28, que perdeu mais de 80 kg, lançou um curso para ajudar outras mulheres a emagrecer.

O que aconteceu

A influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica em 2023, lipo nas pernas e abdominoplastia associada a lipoescultura em julho do ano passado, além de adotar uma rotina fitness. Agora, ela está ajudando mulheres a perderem peso com um curso.

A cantora e estudante de Direito lançou um curso online, com um programa que promete auxiliar o time feminino no processo de perda de peso. O "Emagreça com Jojo", traz as dez chaves para aumentar a autoestima, com o acompanhamento de um endocrinologista e um programador neurolinguístico.