Após perder 80 kg, Jojo Todynho cria curso de emagrecimento para mulheres

Depois de perder 80 kg, Jojo Todynho lançou um curso online para ajudar outras mulheres a emagrecer.

O que aconteceu

O programa se chama Emagreça com Jojo. A cantora passou por uma cirurgia bariátrica em 2023 e adotou uma rotina fitness para perder peso.

O curso promete ensinar dez chaves para aumentar a autoestima, com suporte de uma nutricionista, um endocrinologista e um programador neurolinguístico. "Amores, quando eu virei essa chave, minha história mudou. E a sua vai mudar também. Chega de papo furado! Se você quer emagrecer de verdade, aprendendo a lidar com a fome e sem essas dietas malucas, cola comigo que eu vou te mostrar o caminho", diz Jojo no texto de apresentação do programa.