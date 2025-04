'Vai gostar de me maltratar': Malu Galli e Débora Bloch repetem parceria

Agora, vamos fazer irmãs numa relação disfuncional. Estou super curiosa para ver como vai ser. Estou querendo muito saber como vai ser a Odete nessa nova versão.

Malu Galli

Débora Bloch, 62, aparece como Odete Roitman em "Vale Tudo" um mês após a estreia e também não esconde a animação em dividir as telas com a amiga. "Já assistia a Malu no teatro e ia falar com ela depois das peças. Mas foi na minissérie 'Queridos Amigos' que ficamos amigas... Estou curiosa também para saber como vai ser, porque fizemos duas amigas na minissérie e, depois, duas irmãs em 'Sete Vidas', mas aqui a relação dessas irmãs é muito diferente".

Nos damos bem em cena, tem um jogo bom juntas, mas, às vezes, eu leio o texto e penso: 'Como é que eu vou tratar a Malu?' Não sei. Porque somos amiga, e a Odete não é exatamente uma irmã fofinha.

Débora Bloch

Você vai gostar de me maltratar.

Malu Galli, aos risos

Malu ainda conta que assistiu à primeira versão para entender melhor a relação entre as duas irmãs e sobre a trama. "Gosto de saber a história, porque tem uma coisa curiosa em relação ao remake, não é uma obra aberta. Claro que tem toda uma modificação sendo feita, mas não é uma obra aberta. Acho interessante sabermos qual história estamos contando, porque podemos preparar coisas nos nossos personagens, preparar as viradas, já sabemos onde aquela história vai chegar. Por isso, para mim, foi muito bom entender a história como um todo".