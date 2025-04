Humorista defende Ju Oliveira após acusação a Otávio Mesquita e critica SBT

O humorista Igor Guimarães, 33, abriu o jogo sobre sua relação profissional com Juliana Oliveira, 38, ex-assistente de palco do The Noite (SBT), que acusou Otávio Mesquita, 65, de estupro.

O que aconteceu

Em sua participação no Programa do Ratinho, no SBT, na segunda-feira (31), Igor foi questionado pelo apresentador sobre a acusação feita por Juliana contra Mesquita. Igor, então, relatou que a situação incomodava muito sua ex-colega de emissora. "Ratinho, é uma situação muito complicada porque eu trabalho lá e é uma colega de muitos anos minha, que saiu de uma forma muito aleatória. Um dia ela estava trabalhando, no outro dia ela não estava mais"

O humorista ainda opinou sobre a forma que o SBT lidou com o caso. "Mas eu sei que era uma situação que ela reclamava muito, que era uma coisa que a deixava muito chateada e que ela tinha muita dificuldade de lidar. Eu acho uma situação muito delicada... E eu acho que ela até levou ao SBT essa situação... E eu acho que é uma coisa que devia ter sido tratada aqui de uma forma mais abrangente, porque era uma coisa que incomodava muito, pelo que eu sabia. E eu estou sempre do lado da mulher. Eu não sei o que aconteceu, eu não estava na época no programa, mas eu acho que depende de como ela se sentiu também. Mas que era uma coisa que a incomodava profundamente, eu sei que era. Foi uma situação que magoou muito na época".