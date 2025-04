Eva e Aline passam por 'climão' e detonam gêmeos: 'Sem relevância nenhuma'

Aline, então, criticou o brother. "Agora, assim, você precisa sair da casa, receber informação para voltar a saber o que fazer, aí é muito complicado né? Aí seria fácil para todo mundo", disse.

Fica a deixa aí que, para qualquer jogador, [a Vitrine] seria algo que mexeria o jogo ou facilitaria de alguma forma. Qualquer um ali que tivesse oportunidade —não que isso fosse validar tipo 'vou ganhar o prêmio — faria com que o jogo tomasse uma dinâmica diferente Aline

Na mesma conversa, Aline também insinuou que Eva e Renata ficavam em silêncio enquanto os gêmeos a criticavam. "Diziam que eu desrespeitava as pessoas, mas quando estavam no quarto e os João estavam acabando comigo, usando palavras de baixo calão, elas não reagiam. Olha aí, gente, mais incoerência".

Mesmo com a troca de farpas, Eva e Aline garantiram que não levaram magoas para fora da casa.

No Sincerão do Multishow, Aline ainda afirmou que Maike demorou para acordar do jogo e é a "planta" da temporada. Também afirmou que os gêmeos já deveriam ter sido eliminados "há muito tempo". "Não tiveram relevância nenhuma para o jogo inteiro e só sabem falar mal pelas costas", disse.

Eva também disse que ficou chocada com os gêmeos. "Fiquei 'p' da vida, com ódio, me sentido otária", disse. "Lá dentro a percepção é muito diferente, tanto que eles não são votados por isso. Lá dentro da casa, todo mundo tem a percepção de que eles são legais".