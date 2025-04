Enquete BBB 25: paredão inflama e tem reviravolta nos números após Sincerão

O que diz a enquete

Os números colocam Vilma como a participante eliminada na noite de hoje. A estudante de nutrição somou 51,50% dos votos, na parcial feita às 10h20 (de Brasília).

Vilma conseguiu acirrar a disputa com Vinicius nas últimas horas. No recorte de ontem à tarde, ela liderava com folga para uma eliminação e chegou a somar mais de 55% dos votos.

O panorama mudou na parte da noite. Na parcial feita às 22h15 de ontem, Vinicius passou a ser o participante eliminado. Agora, o baiano aparece com 47,07% nesta manhã, escapando da saída do programa.

Sem risco, Diego Hypolito apenas acompanha a disputa. O ex-ginasta teve apenas 1,43% dos votos.

O resultado será revelado amanhã. O "Big Brother Brasil" será exibido após a novela "Vale Tudo" na programação da Globo.