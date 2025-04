Enquete BBB 25: parcial atualizada mostra virada e paredão dramático hoje

Nomes indicados ao 12º paredão, Vilma e Vinicius disputam voto a voto para ver quem seguirá na disputa pelo prêmio do "Big Brother Brasil 25". A nova parcial da enquete UOL mostrou que a briga pela permanência na casa deve ter muita emoção.

O que diz a enquete

Vinicius apareceu como o participante eliminado na parcial feita hoje, às 13h33 (de Brasília). No começo do dia era Vilma quem estava deixando o reality show, segundo as parciais da enquete UOL. O baiano somou 49,91% dos votos.