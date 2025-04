Em dia de Paredão, Vinícius chora sozinho: 'Por quê, meu Deus?'

Em seguida ele próprio se consolou. "Aguenta firme, você sabia que ia ser difícil".

Vinícius acabou de voltar de uma berlinda que eliminou Eva. O resultado do Paredão que ele enfrenta agora será anunciado ao vivo na edição de hoje.

Mais cedo, ele também chorou ao falar de seus pais. "Eu digo de boca cheia que eu tenho o melhor pai e melhor mãe do mundo", disse. "Se não tenho medo de escuro, de altura, de bicho nenhum, é por causa do meu pai (?) Tudo o que sempre tive de mais incrível".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas