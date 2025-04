Dieguinho: Renata vai precisar recalcular rota se Vilma deixar o BBB 25

Vilma está no Paredão desta semana no BBB 25, e corre risco de deixar a casa. Na última parcial da enquete UOL, ela aparece disputando voto a voto contra Vinícius. Sua provável saída foi um dos temas do Central Splash, com Dieguinho e Dantinhas.

Para Dieguinho, caso Vilma seja de fato eliminada, isso vai ter um impacto direto no jogo de Renata. A bailarina vai ter sofrido a segunda baixa seguida em seu grupo de aliados, visto que a última eliminada do reality foi Eva.

O comentarista acredita que ela voltou da "Vitrine do Seu Fifi" achando que era a favorita ao prêmio, mas recebe outro recado do público ao perder suas principais aliadas.