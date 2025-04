Delma provoca Vilma no Sincerão do BBB: 'É planta e vou regar para crescer'

Vilma não aceitou a acusação e confrontou Delma. "Como é que você me bota na planta?", questionou ao vivo.

Sem hesitar, Delma rebateu a colega de confinamento. "Eu tenho que botar a senhora em algum lugar, então é planta! Vou regar pra crescer!"

Vilma continuou a discussão, relembrando momentos em que Delma a elogiou no jogo. "Toda vez você me bota. Eu te coloquei em alguma palavra dessa aqui? Você mesma fala que eu não sou planta. Quantas vezes você falou pra mim 'Vilma, você não é planta, você é muito forte, você é isso e aquilo' e não perde oportunidade para me colocar no Sincerão", concluiu Vilma em sua defesa.

