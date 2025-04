Luana Piovani reage a declarações de Dado sobre mulheres: 'Morre pela boca'

Luana Piovani, 48, ironizou uma entrevista concedida por Dado Dolabella, 44, sobre o tratamento recebido pelas mulheres na Justiça brasileira.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um vídeo de seu ex-namorado, no qual ele afirma que as mulheres estão constantemente julgando todas as falas proferidas por homens. "Hoje, o gênero feminino, se fala alguma coisa, pronto. Já é o suficiente. Então, hoje está complicado essa situação, esse 'cenário ginocentrista'", afirmou Dado.

Dado Dolabella, então, é questionado se ele acredita que as mulheres possuem uma certa "vantagem" na Justiça. "Acho que não só na Justiça. Na Justiça, você tem vários âmbitos, Justiça penal, Justiça da família, você tem, inclusive, a Delegacia das Mulheres, e é complicado."