Relembre e compare o elenco da versão original e do remake de 'Vale Tudo'

Gloria Pires e Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação

Helena Roitman

Renata Sorrah foi a primeira Heleninha Roitman e passou o bastão para Paolla Oliveira. Sensível, afetuosa e com uma delicadeza que beira a fragilidade, Helena carrega o peso de viver à sombra da mãe, Odete Roitman. Irmã de Afonso, é uma artista plástica de renome que, após um período de sucesso, mergulhou em uma crise profunda e parou de pintar. Alcoolista, Helena passou anos lutando contra o vício e se desgasta demais ao disputar a guarda do filho Tiago com o ex-marido, Marco Aurélio.

Renata Sorrah e Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Afonso Roitman

O filho de Odete Roitman foi vivido por Cássio Gabus Mendes em 1988, e Humberto Carrão ficou com o papel em 2025. Engenheiro formado no exterior, ele está em plena preparação para assumir o império da família. Depois de uma temporada em Paris, Afonso tenta convencer Odete a tornar a TCA, empresa de aviação do grupo, mais justa, inclusiva e ecológica. Envolve-se primeiro com a doce Solange e, depois, com a ambiciosa Maria de Fátima, entrando em um conflito entre razão e paixão.