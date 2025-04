'7 pessoas no ouvido': como comandante Hamilton pilota e faz TV ao vivo?

Eu voo com um auxiliar, mas é trabalho. Tenho sete pessoas no ouvido. Você tem o áudio da TV, tem o apresentador que fala com você, tem a técnica que fica falando se o sinal está ruim ou está bom, tem o pessoal da escuta dando as notícias, tem o pessoal da produção, tem o sinal do ar e tem o rádio da aviação. São sete rádios ao mesmo tempo. Tem que lidar com tudo.

Origem humilde

Nascido em julho de 1958, Hamilton é natural de São Francisco, cidade do interior de Minas Gerais. Filho único, ele se mudou para São Paulo aos cinco anos. Na época, sua mãe tinha sido picada por um inseto barbeiro e buscava tratamento para a doença de Chagas.

"Morava numa casinha de taipa, aquelas casinhas bem humildes, e um barbeiro acabou picado a minha mãe", recorda ele. "Viemos para São Paulo e fomos morar na favela do Vergueiro, onde hoje é a Chácara Klabin. Eu, desde pequeno, sonhava em voar. Olhava para o céu, mesmo lá em Minas Gerais, e tinha aquela vontade de voar, só que eu queria voar com as mãos mesmo."

Enquanto o pai saia para trabalhar e a mãe estava internada em tratamento médico, Hamilton encarou a barra de ser levado para pedir dinheiro nas ruas de São Paulo. "Tinha muita vergonha e muito medo. O que meu tio fazia? Quando meu pai trancava o barraco para ir trabalhar, meu tio me pegava no barraco e me levava para pedir dinheiro nas casas ali na Vila Mariana."