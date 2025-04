Top model, ex-VJ e mais: quem é Carol Ribeiro, diagnosticada com esclerose?

Carol Ribeiro, 45, revelou ontem que foi diagnosticada com esclerose múltipla. A modelo já foi uma das principais representantes do Brasil nas passarelas internacionais e hoje conduz entrevistas em tapetes vermelhos de premiações.

Saiba mais sobre ela:

Carol Ribeiro foi a vencedora do maior concurso de modelos do mundo, Elite Model Look, em 1995. Ela entrou na carreira após ser abordada em uma praia, no Pará, pelo dono de uma agência de modelos.