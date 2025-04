Após vender a casa da mãe, Maria de Fátima se dá bem no fim de 'Vale Tudo'?

Após chegar ao Rio de Janeiro, Maria de Fátima vai roubar o namorado de Solange Duprat (Alice Wegmann). Ao passar a perna na própria amiga, ela se casa com Afonso Roitman (Humberto Carrão), grande herdeiro da vilã Odete Roitman (Débora Bloch).

Em certo ponto da trama, o irmão de Heleninha (Paolla Oliveira) descobre que a esposa sempre teve um caso com César. Ele fica sabendo também que o filho que Fátima está esperando é do amante.

Apesar de levar um fora do herdeiro do Grupo Almeida Roitman, a vilã termina a trama ao lado de outro ricaço. Maria de Fátima se casa com um príncipe italiano.

O herdeiro real, que era gay, precisava de uma mulher de fachada para esconder sua verdadeira sexualidade. A filha de Raquel se casa com o príncipe e continua sendo amante de César, que armou todo o plano.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.