Brasileira é vice-campeã do Big Brother Itália após polêmicas e repescagem

A modelo paulista Helena Prestes, 34, chegou até a final do Grande Fratello Vip, a versão italiana do Big Brother.

O que aconteceu

A brasileira foi finalista do reality show, terminando em segundo lugar. Nas redes sociais oficiais do programa, ela celebrou em um vídeo: "Eu me sinto vitoriosa e estou sentindo daqui o amor de vocês. Muito obrigada. É só o começo".

Helena ficou atrás apenas da cantora Jessica Morlacchi, sua maior rival na edição. As duas protagonizaram um grande conflito, no qual a brasileira chegou a pegar uma chaleira para arremessar contra a oponente.